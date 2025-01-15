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Павел Мамаев назвал лучших партнёров по команде за футбольную карьеру

Павел Мамаев назвал лучших партнёров по команде за футбольную карьеру
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Бывший футболист ЦСКА, «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев назвал самых сильных партнёров по команде за свою игровую карьеру.

«Мне посчастливилось сыграть, наверное, с десятками классных футболистов. Если говорить через призму себя, с кем мне было «вау, как круто» играть, безусловно, топ-1 — Фёдор Смолов. Рома Широков, Марат Измайлов, Маурисио Перейра, Вагнер Лав, Алан Дзагоев, Дейвидас Шемберас. С остальными тоже было комфортно. Но вот этих выделяю именно в такой градации», — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

В начале 2023 года Павел Мамаев объявил о завершении игровой карьеры. Сейчас экс-футболист живёт в Дубае, где у него свой бизнес – детская футбольная академия.

В своей игровой карьере 36-летний Павел Мамаев выступал за «Краснодар», «Химки», московские ЦСКА и «Торпедо», а также за «Ростов». За сборную России он провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.

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