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«Тупейший ход». Корнеев объяснил, почему считает вероятный уход Хвичи провалом «Наполи»

«Тупейший ход». Корнеев объяснил, почему считает вероятный уход Хвичи провалом «Наполи»
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев оценил возможный трансфер грузинского крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии из «Наполи» во французский «ПСЖ» с точки зрения перспектив итальянского клуба в сезоне-2024/2025.

«Для меня это тупейший ход! Как Конте мог позволить, чтобы такое произошло?! «Наполи» претендует на высокие места, а один из ключевых игроков команды уходит посреди сезона. Я думаю, в «Интере» сейчас аплодируют. Теряя Хвичу, «Наполи» теряет шансы на чемпионство. Я считаю, что это именно так. Не вижу игроков, способных быстро заменить Кварацхелию. Почему было не договориться о переходе Хвичи по окончании сезона? Непонятная ситуация», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» и «Наполи» закрыли сделку по переходу Кварацхелии во французский гранд. Грузин должен подписать контракт с французским клубом, рассчитанное ориентировочно до лета 2030 года.

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