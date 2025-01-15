Гвардиола объяснил упущенную победу «Манчестер Сити» в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал упущенную победу своей команды в матче 21-го тура АПЛ с «Брентфордом» (2:2).

«Мы немного разочарованы. При счёте 2:0 нам не удалось удержать лидерство, и, к сожалению, мы не смогли завершить игру победой. Из-за отсутствия центральных защитников, Родри и многих других факторов мы не в лучшей форме и не приняли правильных решений. Ничего страшного, хоть мы и занимаем не лучшее место. К сожалению, мы не смогли победить, но сегодня всё было неплохо», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 35 очков за 21 матч. «Брентфорд» заработал 28 очков и располагается на 10-й строчке.

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