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Экс-футболист «Реала» признался в любви к «Барселоне»

Экс-футболист «Реала» признался в любви к «Барселоне»
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано рассказал о своей любви к каталонской «Барселоне».

«Я выступал за «Реал», у меня никогда не было возможности поиграть в «Барселоне». Но я влюбился в «Барселону» и до сих пор её люблю. Больше всего меня сводит с ума стиль игры «Барсы». Там думают не только о победах, но и о том, как получать удовольствие от футбола. Владение мячом, игра в атаку. Ни одна другая команда не делает это так же. У «Барсы» смелый подход, они ничего не боятся», – приводит слова Кассано Barca Universal.

Кассано выступал в составе «Королевского клуба» с 2006 по 2008 год. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами.

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