«Ювентус» готов заплатить требуемые «Барселоной» € 50 млн за трансфер Араухо — Ди Марцио

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Туринский «Ювентус» намерен заплатить каталонской «Барселоне» требуемые € 50 млн за подписание центральнго защитника сине-гранатовых Рональд Араухо. Об этом сообщает журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, Араухо остаётся первым выбором для «зебр», которые теперь ожидают ответа каталонцев, чтобы начать вести переговоры.

Отмечается, что вторым вариантом для «бьянконери» был трансфер защитника «Бенфики» Антониу Силвы. Однако агент игрока Жорже Мендеш уже сообщил итальянской команде, что подобный переход полностью заблокирован португальской стороной.

Действующий контракт уругвайского защитника с «Барселоной» действует до лета 2026 года. Ранее Араухо отказался от нескольких предложений клуба о его продлении контракта. В текущем сезоне Араухо сыграл в одном матче Кубка Испании, в котором сделал голевую передачу. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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