Виктор Мендес близок к уходу из ЦСКА — TNT Sports

Чилийский полузащитник московского ЦСКА, находящийся в аренде в рядах самарских «Крыльев Советов», Виктор Мендес в ближайшее время может покинуть Российскую Премьер-Лигу. Об этом сообщает TNT Sports.

По информации источника, представители игрока уже встретились с руководством «Коло-Коло», которое проведёт сегодня встречу, чтобы утвердить переход хавбека армейцев.

В текущем сезоне 25-летний Виктор Мендес провёл во всех турнирах 13 матчей и отметился одним ассистом. Футболист выступает за национальную команду Чили. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 3 млн.

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