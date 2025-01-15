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Черчесов рассказал об отношении к возможному матчу между Россией и Казахстаном

Черчесов рассказал об отношении к возможному матчу между Россией и Казахстаном
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о возможной товарищеской встрече между национальной командой России и Казахстаном.

«Я сказал, что если это возможно — договоритесь, сделаем. Не потому, что я россиянин и хочу сыграть, а потому, что это нормально — сыграть с такой сборной и себя проверить и им помочь. Сказал, чтобы никому обидно не было, и там и там можно сыграть, тоже не проблема», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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