«Ювентус» подписал контракт с форвардом «ПСЖ» Коло Муани — Фабрицио Романо

Туринский «Ювентус» подписал арендное соглашение с французским форвардом «ПСЖ» Рандалем Коло Муани. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, француз перешёл в туринский клуб в аренду на полгода без опции выкупа. Коло Муани на этой неделе вылетит в Турин, чтобы пройти медицинское обследование. Отмечается, что парижане настаивали на полноценном трансфере или выкупе форварда, однако сам игрок, чтобы поскорее завершить переговоры, настоял на предложении «Ювентуса».

Коло Муани провёл 14 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, забив при этом два гола и сделав одну голевую передачу. Контракт нападающего с «ПСЖ» действует до лета 2028 года. Как сообщает портал Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн.

Напомним, француз перебрался в парижский клуб летом 2023 года за € 95 млн.

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