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Лидер «Рубина» Даку может покинуть клуб этой зимой — источник

Лидер «Рубина» Даку может покинуть клуб этой зимой — источник
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Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку может покинуть казанский клуб и перейти в клуб чемпионата Италии или Саудовской Аравии, сообщает Markaj News.

По информации источника, в услугах форварда казанцев заинтересованы итальянские клубы «Парма» и «Кальяри», а также саудовская «Аль-Кадисия». Отмечается, что саудовская команда уже контактировала с игроком на этой неделе.

Ранее в СМИ сообщалось, что один из клубов Франции заинтересован в трансфере Мирлинда Даку.

В текущем сезоне 27-летний албанский форвард провёл за «Рубин» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7 млн.

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