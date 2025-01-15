«Пари НН» опубликовал расписание контрольных матчей на зимних сборах

Определены соперники и даты матчей «Пари Нижний Новгород» на зимние сборы в Турции. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.
Календарь контрольных матчей:
19 января. «Пари Нижний Новгород» — «Раднички» (Сербия);
25 января. «Пари Нижний Новгород» — «Борац» (Босния и Герцеговина);
1 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Факел» (два матча в один день);
5 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»;
5 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Кайрат» (Казахстан);
9 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов»;
15 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Енисей»;
15 февраля. Соперник по второму матчу не определён;
22 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Химки»;
22 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Кубань».
«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.