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«Пари НН» опубликовал расписание контрольных матчей на зимних сборах

«Пари НН» опубликовал расписание контрольных матчей на зимних сборах
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Определены соперники и даты матчей «Пари Нижний Новгород» на зимние сборы в Турции. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Календарь контрольных матчей:

19 января. «Пари Нижний Новгород» — «Раднички» (Сербия);
25 января. «Пари Нижний Новгород» — «Борац» (Босния и Герцеговина);
1 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Факел» (два матча в один день);
5 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»;
5 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Кайрат» (Казахстан);
9 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов»;
15 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Енисей»;
15 февраля. Соперник по второму матчу не определён;
22 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Химки»;
22 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Кубань».

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.

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