«Пари НН» опубликовал расписание контрольных матчей на зимних сборах

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Определены соперники и даты матчей «Пари Нижний Новгород» на зимние сборы в Турции. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Календарь контрольных матчей:

19 января. «Пари Нижний Новгород» — «Раднички» (Сербия);

25 января. «Пари Нижний Новгород» — «Борац» (Босния и Герцеговина);

1 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Факел» (два матча в один день);

5 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»;

5 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Кайрат» (Казахстан);

9 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов»;

15 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Енисей»;

15 февраля. Соперник по второму матчу не определён;

22 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Химки»;

22 февраля. «Пари Нижний Новгород» — «Кубань».

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.