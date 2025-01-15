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«Урал» объявил об уходе Эрика Бикфалви после восьми лет в клубе

«Урал» объявил об уходе Эрика Бикфалви после восьми лет в клубе
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Екатеринбургский «Урал» на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Эрика Бикфалви. Румынский игрок выступал за команду с января 2017 года. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

«Легенда «Урала» Эрик Бикфалви покидает наш клуб! Красивая история завершена. Эрик влюбил в себя уральских болельщиков не только своим мастерством на поле, но и благодаря открытости. После домашних игр он старался обойти всех болельщиков, выслушивал их эмоции, просьбы, а затем ещё в соцсетях переписывался с ними, чтобы договориться о передаче подарков. Болельщики также платили ему своей любовью. Эрик видел посвящённые ему плакаты, слышал, как трибуны скандировали его имя, и знал, что его всегда ждут после матчей на улице Пирогова.

От всего сердца выражаем Эрику благодарность за то, что все эти годы он жил нашим клубом. Знаем, что эта дружба продолжится и мы ещё обязательно увидим нашу легенду в Екатеринбурге. Желаем нашему Тору успешного продолжения карьеры!» — написала клубная пресс-служба.

Напомним, Бикфалви провёл за «Урал» 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 результативные передачи.

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