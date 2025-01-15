Нападающий «Рубина» Даку отреагировал на слухи об интересе «Спартака»

Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал информацию об интересе со стороны московского «Спартака».

«Что касается слухов о «Спартаке», все знают, что это большая команда. Не было ничего конкретного, никто не общался со мной или с моим агентом. Мне нечего сказать об этом, кроме как что «Спартак» — это одна из лучших команд в России», — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Мирлинд Даку провёл 17 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также на его счету два матча в Фонбет Кубке России.