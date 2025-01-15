«Арсенал» — «Тоттенхэм»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало встречи — в 23:00 мск. Игра не будет официально транслироваться в России. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 20 матчей. «Тоттенхэм Хотспур» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль» (47).