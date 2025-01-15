Игрок «Динамо» Майсторович: мы сами себе конкурент за золото. Будет трудно, но попробуем

Сербский защитник московского «Динамо» Милан Майсторович высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге. Бело-голубые на момент зимнего перерыва идут на четвёртом месте в таблице.

«Говоря о ситуации в таблице, думаю, у нас есть шанс выиграть чемпионство. Как и год назад, будет трудно, сложно, но мы попробуем это сделать. Мы сами себе главный конкурент за золото», — сказал Майсторович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сербский футболист выступает в составе «Динамо» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей и отметился одним голом. С сентября 2024 года Майсторович не играл за команду из-за травмы.