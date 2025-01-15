«Химки» объявили об уходе узбекистанского нападающего

Подмосковные «Химки» и узбекистанский нападающий Алишер Одилов расторгли контракт. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Алишер Одилов покидает ФК «Химки». Между клубом и футболистом достигнута договорённость о расторжении контракта по соглашению сторон.

Благодарим Алишера за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

23-летний Алишер Одилов не провёл за «Химки» ни одного матча.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.