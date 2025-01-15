Головин заявил, что «Монако» по силам бороться за чемпионство с «ПСЖ» в этом сезоне

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин полагает, что монегаскам по силам бороться за чемпионский титул с «ПСЖ» в нынешнем сезоне. На данный момент «Монако» отстаёт от «ПСЖ» на 12 очков.

— Есть ли ещё шансы побороться за титул?

– Считаю, что есть. В любом случае нельзя мыслить так, что шансов нет. Зачем тогда играть? Они тоже будут ошибаться, терять очки, я уверен в этом. При этом нам нужно сократить количество своих ошибок. Нужно будет играть как минимум лучше, чем в первой половине сезона. Тогда у нас будет шанс, — приводит слова Головина «Советский спорт».

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. По состоянию на сегодняшний день монегаски занимают третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 31 очко по результатам 17 матчей.