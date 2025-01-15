Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Бетис»: во сколько начнётся матч Кубка Испании, где смотреть трансляцию

«Барселона» — «Бетис»: во сколько начнётся матч Кубка Испании, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 15 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Бетис». Команды будут играть на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мануэлем Лопесом Амайей. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао. В финале прошлого розыгрыша команда победила «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен. «Барселона» (31) является наиболее титулованным клубом.

Материалы по теме
Топ-события среды: «Арсенал» — «Тоттенхэм» в АПЛ, матч Мирры Андреевой и баскетбол
Топ-события среды: «Арсенал» — «Тоттенхэм» в АПЛ, матч Мирры Андреевой и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android