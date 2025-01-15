«Барселона» — «Бетис»: во сколько начнётся матч Кубка Испании, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Бетис». Команды будут играть на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мануэлем Лопесом Амайей. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао. В финале прошлого розыгрыша команда победила «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен. «Барселона» (31) является наиболее титулованным клубом.