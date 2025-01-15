«Барселона» — «Бетис»: во сколько начнётся матч Кубка Испании, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 15 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Бетис». Команды будут играть на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мануэлем Лопесом Амайей. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао. В финале прошлого розыгрыша команда победила «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен. «Барселона» (31) является наиболее титулованным клубом.
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