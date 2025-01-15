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«Арсенал» Тула объявил о переходе полузащитника из «Балтики»

«Арсенал» Тула объявил о переходе полузащитника из «Балтики»
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22-летний армянский полузащитник Тигран Аванесян перешёл из калининградской «Балтики» в тульский «Арсенал». Об этом сообщила пресс-служба «Арсенала» в социальных сетях.

«Аванесян — воспитанник ЦПМФ ФК «Балтика», в 2015 году перешёл в академию столичного ЦСКА и на регулярной основе играл в молодёжке армейцев. Последние два сезона Тигран провёл в калининградской «Балтике». На его счету 40 матчей и два забитых мяча. Отметим, что Аванесян — игрок сборной Армении.

Мы рады приветствовать Тиграна в составе красно-жёлтой команды!» — написано в сообщении клуба.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 30 очков за 21 матч.

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