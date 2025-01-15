Слот — о ничьей с «Ноттингем Форест»: я не мог и мечтать о большем

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам игры 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Я не мог и мечтать о большем сегодня. Многие отметят второй тайм, и это будет справедливо — он был неплох. Но когда вы играете с такой командой на её домашней арене… Почти в каждом матче «Ноттингем» контратакует. Сегодня мы допустили лишь одну контратаку за 98 минут игрового времени, но, к сожалению для нас, этого хватило сопернику для забитого мяча», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Ноттингемом» состоялся накануне, 14 января. Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. Матч закончился со счётом 1:1.