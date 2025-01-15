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«Зенит» объявил о переходе защитницы из «Чертаново»

«Зенит» объявил о переходе защитницы из «Чертаново»
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27-летняя защитница Ксения Джиникашвили перешла из московского «Чертаново» в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

«Ксения Джиникашвили — игрок национальной сборной России. В составе женской юниорской сборной футболистка дебютировала в августе 2013 года в отборочном матче чемпионата Европы против Турции. За молодёжную сборную первый матч провела в мае 2014 года на Турнире развития УЕФА против Израиля. Впервые в состав национальной команды была вызвана в марте 2020 года.

Приветствуем Ксению в «Зените» и желаем множества побед в составе сине-бело-голубых!» — написано в заявлении клуба.

«Зенит» является действующим чемпионом страны. Команда набрала 68 очков за 24 матча Суперлиги в сезоне-2024 и заняла первое место в турнирной таблице.

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