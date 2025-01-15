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Григорий Иванов: никогда не забудем, что сделал Бикфалви для уральского футбола

Григорий Иванов: никогда не забудем, что сделал Бикфалви для уральского футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу ухода из клуба футболиста Эрика Бикфалви. Румынский игрок выступал за команду с января 2017 года. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

«Эрик очень много сделал для «Урала». Мы его ценили, ценим и всегда будем ценить. Всегда рады его видеть и будем встречаться в дальнейшем. Может, рано или поздно он задумается над работой тренером — вернётся к нам в каком-нибудь качестве. Мы его никогда не забудем.

С ним была масса историй, Эрик забивал хорошие голы. Была история, когда он забил: ему вручили машину стоимостью миллион рублей — он эту машину передал больнице. Эрик пишет картины — разносторонний человек. У него сложится жизнь после футбола. Но время идёт, поэтому нам пришлось расстаться. Сделали это в хороших отношениях и никогда не забудем, что он сделал для уральского футбола», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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