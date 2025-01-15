«Спартак» арендовал полузащитницу у «Рязани-ВДВ»

Московский «Спартак» и «Рязань-ВДВ» договорились об аренде полузащитницы Кристины Табуковой. Об этом сообщила пресс-служба рязанского клуба в социальных сетях.

«Полузащитница Табукова Кристина проведёт сезон-2025 в ЖФК «Спартак». Наш клуб заключил с коллегами из столицы арендное соглашение до конца текущего сезона.

Желаем Кристине ярких матчей, успешных голевых атак и продуктивного саморазвития», — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2024 Суперлиги 18-летняя Кристина Табукова провела девять матчей.

«Спартак» занял третье место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Рязань-ВДВ» (20) завершила сезон на 11-й строчке. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (68).