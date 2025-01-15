Головин рассказал, кто из российских игроков мог бы проявить себя во французской Лиге 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, кто из российских игроков мог бы проявить себя во французской Лиге 1. Так, Головин отметил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, а также полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и хавбека ЦСКА Ивана Облякова.

– Сейчас во Франции три сильных российских футболиста. Кто из игроков РПЛ, на ваш взгляд, мог бы пополнить вашу компанию?

– Честно, я очень мало смотрю РПЛ в последние, наверное, два года. Но могу по сборной сказать. Если судить по тренировкам в национальной команде, Алексей Батраков очень хорошо выглядел, всегда хорош Иван Обляков. По остальным – сложнее, я больше слежу за атакующими игроками. Ещё, может быть, Константин Тюкавин – он тоже всегда хорошо выглядит. Наверное, вот этих троих выделю, — приводит слова Головина «Советский спорт».

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. По состоянию на сегодняшний день монегаски занимают третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 31 очко по результатам 17 матчей.