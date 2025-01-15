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Грэм Поттер прокомментировал первую победу на посту главного тренера «Вест Хэма»

Грэм Поттер прокомментировал первую победу на посту главного тренера «Вест Хэма»
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Грэм Поттер высказался о матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (3:2). Эта победа стала первой для Поттера в должности тренера «Вест Хэма».

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 2
Фулхэм
Лондон
1:0 Солер – 31'     2:0 Соучек – 33'     2:1 Айуоби – 51'     3:1 Пакета – 67'     3:2 Айуоби – 78'    

«Я чувствую себя великолепно, это действительно так. Три очка, очень, очень самоотверженная игра. Конечно, это было не идеально, но отношение, усилия и готовность бороться друг за друга, безусловно, были налицо. Это отличный фундамент, на который мы можем опираться. Мы можем многое улучшить, но я доволен тремя очками.

Надо отдать должное «Фулхэму» — они хорошо начали, а мы не смогли оказать на них должного давления. В итоге мы были немного пассивны.

Было много всего интересного. Это было здорово, это было напряжённо, это было захватывающе, это было разочаровывающе. Это были все те эмоции, ради которых мы здесь. Я должен сказать большое спасибо болельщикам, которые поддерживали команду. Отличный приём, так что я очень, очень надеюсь на развитие команды и завоевание большего количества очков», — приводит слова Поттера официальный сайт «Вест Хэма».

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