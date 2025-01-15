Румынский нападающий Эрик Бикфалви выступил с эмоциональным заявлением после ухода из «Урала». Он поблагодарил клуб, руководство, футболистов и тренеров за сотрудничество.

«Я мог бы написать целую книгу, чтобы выразить словами всё, что я хотел бы сказать. Единственная мотивация, которая у меня была все эти восемь лет, – это приносить вам счастье и улыбки! Побеждать и играть в красивый атакующий футбол. Я навсегда сохраню это в себе и благодарен за то, что был частью этой команды на протяжении стольких лет! Дети носят мои футболки! Исполнилась моя самая большая мечта в футболе — оставить после себя для молодых поколений вдохновение и любовь к этому виду спорта со страстью и решимостью! Мой совет напоследок: верьте в себя, рискуйте и осмеливайтесь создавать яркие и безумные моменты на поле.

Хочу сказать спасибо президенту и его семье, всем спонсорам, членам офиса и клуба! Благодарю всех тренеров за время моей карьеры, которые доверяли мне, и тренерский штаб «Урала». Медицинский персонал, который выполняет такую важную и бесценную работу для игроков и так часто остаётся за кулисами. Медиакоманду и всех сотрудников, которые остаются за кадром, – продолжайте в том же духе! Выражаю огромную признательность всем работникам Екатеринбурга, с которыми я встречался на протяжении этих лет. Больше всего я хочу сказать спасибо моей семье и близким друзьям, которые всегда поддерживали меня, чтобы быть здесь и отдавать все силы на благо клуба! Я хочу пожелать удачи новому тренерскому штабу. У них впереди большая работа, чтобы вернуться в РПЛ! Я уверен, что они возьмут на себя ответственность, чтобы с хорошим футболом принести нашим болельщикам результат, который они хотят, и подарить городу праздник. Екатеринбург заслуживает этого!

Желаю удачи моим партнёрам по команде, с вами было приятно находиться в одной раздевалке! А быть капитаном было просто приятным бонусом! Я не говорю «прощайте», нет смысла! Потому что я знаю, что ещё приеду в Екатеринбург и буду болеть за вас, оранжево-чёрные. Я буду смотреть матчи по телевизору как болельщик, и я буду рядом с вами на трибунах как болельщик! Вместе мы «Урал», — приводит слова Бикфалви клубная пресс-служба.