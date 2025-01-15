Игрок «Рубина» Вада: было бы замечательно закончить сезон РПЛ в пятёрке

Полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада высказал пожелания на вторую часть сезона-2024/2025.

«Прежде всего важны коллективные задачи и командные достижения. Безусловно, индивидуальные задачи тоже важны — каждый хочет улучшить те цифры, которые он показывал в прошлом году. Но самое важное — командные задачи. Чтобы все были здоровы, не было травм и они не сказывались на выступлении команды. Было бы замечательно закончить сезон как можно выше — в пятёрке», — сказал Вада в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 26 очков за 18 матчей.