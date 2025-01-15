Арне Слот ответил, считает ли он «Ноттингем Форест» претендентом на победу в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил, считает ли он «Ноттингем Форест» претендентом на победу в английской Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.

«Не думаю, что они занимают своё место в таблице только из-за удачи. Они играли с топ-командами, каждой из которых было сложно. «Ноттингем» уже показал, что может сражаться за самые высокие места. Если «лесники» обойдутся без травм, то, полагаю, много очков они и не потеряют», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, накануне состоялся матч 21-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Ноттингемом». Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. Матч закончился со счётом 1:1. «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 47 очков за 20 матчей. «Ноттингем Форест» заработал 41 очко после 21 встречи и располагается на второй строчке.