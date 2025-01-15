Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот ответил, считает ли он «Ноттингем Форест» претендентом на победу в АПЛ

Арне Слот ответил, считает ли он «Ноттингем Форест» претендентом на победу в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил, считает ли он «Ноттингем Форест» претендентом на победу в английской Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.

«Не думаю, что они занимают своё место в таблице только из-за удачи. Они играли с топ-командами, каждой из которых было сложно. «Ноттингем» уже показал, что может сражаться за самые высокие места. Если «лесники» обойдутся без травм, то, полагаю, много очков они и не потеряют», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, накануне состоялся матч 21-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Ноттингемом». Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. Матч закончился со счётом 1:1. «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 47 очков за 20 матчей. «Ноттингем Форест» заработал 41 очко после 21 встречи и располагается на второй строчке.

Материалы по теме
Слот — о ничьей с «Ноттингем Форест»: я не мог и мечтать о большем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android