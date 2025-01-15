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Елагин: складывается ощущение, что «Ливерпуль» уже уверовал в своё чемпионство

Елагин: складывается ощущение, что «Ливерпуль» уже уверовал в своё чемпионство
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Российский комментатор Александр Елагин высказался о матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Вуд – 8'     1:1 Жота – 66'    

«Вот она, настоящая тренерская работа. Я имею в виду Нуну. Он сделал из сегодняшнего «Ноттингема» «Вулверхэмптон» 2.0, который, в отличие от «волков», имеет все шансы выступать в Лиге чемпионов и выступать, как и «волки» в Лиге Европы, — успешно! Крепкая оборона с отличным вратарём (как это было на «Молинью» с Руем Патрисиу), мобильная средняя линия, где номер 1 — Гиббс-Уайт, и пробивное нападение во главе с Вудом. Дай бог, чтобы новозеландец удержал свою форму. Но этот парень — не чета Рашфордам и тому подобным, а потому, надеюсь, поможет «лесникам» и в будущем.

Ну а «Ливерпуль» в очередной раз (во всяком случае — мне) показал, что его главный соперник в борьбе за чемпионство — он сам. «Красные» сыграли, по моему разумению, процентов на 70 своей мощи. И проблема здесь чисто психологическая. Слоту необходимо как следует встряхнуть своих игроков. Такое складывается ощущение, что они уже уверовали в своё чемпионство», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

Турнирная таблица АПЛ
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