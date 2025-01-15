«Рубин» опубликовал состав на зимние сборы

Казанский «Рубин» в социальных сетях опубликовал состав на зимние сборы в Турции. Первый из них стартует сегодня, 15 января.

Состав «Рубина»:

Вратари: Артур Нигматуллин, Евгений Ставер, Никита Корец.

Защитники: Егор Тесленко, Рустам Ашурматов, Игор Вуячич, Руслан Безруков, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Константин Нижегородов, Рамиль Калмурзин.

Полузащитники: Угочукву Иву, Александар Юкич, Богдан Йочич, Александр Ломовицкий, Марат Апшацев, Олег Иванов, Александр Зотов, Велдин Ходжа, Никола Чумич, Валентин Вада, Умарали Рахмоналиев, Никита Васильев.

Нападающие: Мирлинд Даку, Касра Тахери, Джоэль Фамейе, Энри Мукба, Марвин Чуни, Дардан Шабанхаджай.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 26 очков за 18 матчей.