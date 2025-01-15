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Юрист рассказал, как на «Спартак» могут повлиять новые санкции США

Юрист рассказал, как на «Спартак» могут повлиять новые санкции США
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Юрист Сергей Гландин объяснил, как новый пакет санкций США может сказаться на московском «Спартаке». Ранее стало известно, что в обновлённом санкционном листе США числится не только «ЛУКОЙЛ», но и персонально Юсуф Алекперов — сын совладельца компании и член совета директоров «Спартака». По словам юриста, это не должно особо сказаться на клубе. Однако некоторые сложности всё же могут возникнуть.

«Если нефтяная компания, попавшая под санкции, перечисляет деньги клубу, а клуб их уже тратит, то здесь как всё работало, так всё и работает.

Единственное, с чем может возникнуть проблема, это если, например, команда куда-то едет на товарищеский матч или участвует в какой-то лиге в дружественных странах. В таком случае банк организатора соревнований может запросить у клуба подтверждение, что деньги, за которые куплены билеты на самолёт, оплачены отели, проведены трансферы и прочее, не поступили из санкционного источника», — приводит слова Гландина «РБК-Спорт».

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. Красно-белых возглавляет известный сербский экс-футболист Деян Станкович.

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