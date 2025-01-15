Александр Головин рассказал, где собирается завершать карьеру игрока

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что на закате профессиональной карьеры футболиста хотел бы поиграть в России.

— Можете вообще представить, что так и завершите карьеру в «Монако»?

– Конечно, могу. Вернее, совсем завершить – нет-нет-нет, это неправильно. Завершать карьеру я буду точно в России, это 100%. Я в любом случае хочу поиграть в России, вернуться в нашу страну, потому что в любом случае очень скучаю по ней. Как бы там ни было, как бы я тут уже ни адаптировался, как бы мне ни было тут хорошо, как бы ко мне ни относились, в любом случае скучаю по своей стране, по нашему менталитету. И доигрывать – не знаю сколько, тяжело загадывать – точно буду в России, — приводит слова Головина «Советский спорт».

Головин — уроженец города Катлан и воспитанник академии московского ЦСКА. К «Монако» российский футболист присоединился летом 2018 года. В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. По состоянию на сегодняшний день монегаски занимают третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 31 очко по результатам 17 матчей.