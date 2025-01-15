Деку убеждает защитника Рональда Араухо остаться в «Барселоне» — Mundo Deportivo

Спортивный директор «Барселоны» Деку убеждает защитника сине-гранатовых Рональда Араухо не покидать клуб в зимнее трансферное окно. Футболисту было сделано предложение о продлении истекающего в 2026 году контракта. Об этом сообщает испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Напомним, ранее появилась информация, что Араухо близок к переходу в туринский «Ювентус». Отмечалось, что итальянцы готовы заплатить требуемые «Барселоной» € 50 млн за Рональда.

Араухо отказался от нескольких предложений сине-гранатовых о продлении контракта. В текущем сезоне Араухо сыграл в одном матче Кубка Испании, в котором сделал голевую передачу. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 55 млн.