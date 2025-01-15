«Один из наших лучших первых таймов». Мареска — о матче «Челси» с «Борнмутом»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:2).

«Это был, пожалуй, один из наших лучших первых таймов сезона. То, как мы играли с мячом и без мяча, то, как мы создали так много моментов, у нас было около 15 ударов. И первый тайм должен был закончиться с другим счётом, по крайней мере, 2:0 — это то, чего мы заслуживали.

Затем, во втором тайме после пенальти мы немного сбавили обороты, и нам нужно понять причину этого. Мне немного стыдно, потому что, когда играешь так, как в первом тайме, где мы играли очень, очень хорошо, нужно быть хладнокровными», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».