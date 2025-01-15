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«Один из наших лучших первых таймов». Мареска — о матче «Челси» с «Борнмутом»

«Один из наших лучших первых таймов». Мареска — о матче «Челси» с «Борнмутом»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Палмер – 13'     1:1 Клюйверт – 50'     1:2 Семеньо – 68'     2:2 Джеймс – 90+5'    

«Это был, пожалуй, один из наших лучших первых таймов сезона. То, как мы играли с мячом и без мяча, то, как мы создали так много моментов, у нас было около 15 ударов. И первый тайм должен был закончиться с другим счётом, по крайней мере, 2:0 — это то, чего мы заслуживали.

Затем, во втором тайме после пенальти мы немного сбавили обороты, и нам нужно понять причину этого. Мне немного стыдно, потому что, когда играешь так, как в первом тайме, где мы играли очень, очень хорошо, нужно быть хладнокровными», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

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