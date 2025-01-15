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Радченко: Сорокин сам решил уйти в «Спартак», в академии «Зенита» никого не держим

Радченко: Сорокин сам решил уйти в «Спартак», в академии «Зенита» никого не держим
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Начальник отдела индивидуальной подготовки санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о переходе нападающего Ивана Сорокина в московский «Спартак».

«Решение об уходе в «Спартак» принял сам Сорокин. С ним были готовы продлить соглашение, и на него была надежда, но он выбрал себе другой путь. Мы в академии «Зенита» никого не держим. У Сорокина есть потенциал, но не скажу, что он был на ведущих ролях в своей команде. Он появлялся в основном составе в большей степени во второй части сезона, в первой — меньше. Было видно, что парень прибавляет. Всё будет зависеть только от него. Но в команде, из которой он ушёл, есть более талантливые игроки», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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