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Экс-игрок «Динамо» Батак надеется, что бело-голубые будут бороться за титул в этом сезоне

Экс-игрок «Динамо» Батак надеется, что бело-голубые будут бороться за титул в этом сезоне
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Бывший футболист московского «Динамо» Радослав Батак надеется, что бело-голубые будут сражаться за чемпионский титул во второй половине нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

– «Динамо» сделало шаг вперёд за 2024 год?
– Да, однозначно. Команда в прошлом сезоне боролась за чемпионство до последнего матча. Надеюсь, что в этом сезоне «Динамо» так же будет бороться за чемпионство до последнего тура, — приводит слова Батака Metaratings.

Турнирная таблица РПЛ

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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