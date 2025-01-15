«Барселона» получила согласие от Араухо остаться в клубе — Романо

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо не покинет клуб в январское трансферное окно. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на автора Mundo Deportivo Фернандо Поло.

«Барселона» теперь убеждена, что Рональд Араухо останется в клубе, а не уйдёт в январе!» — написал Романо.

Отмечается, что новый раунд переговоров состоялся во вторник, 14 января, с участием спортивного директора Деку. «Барселона» получила согласие от Рональда остаться в клубе, несмотря на усилия «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что 25-летний Рональд Араухо близок к переходу в туринский «Ювентус». Контракт уругвайского защитника с «Барселоной» действует до лета 2026 года.