Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Литвинов: счастлив, что Виллиан Жозе был у нас в «Спартаке»

Руслан Литвинов: счастлив, что Виллиан Жозе был у нас в «Спартаке»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о бывшем нападающем красно-белых Виллиане Жозе. Об уходе бразильца красно-белые объявили накануне, 14 января.

«Нормально оцениваю период Жозе в «Спартаке». Виллиан — поигравший, опытный футболист. Я счастлив, что он был у нас в команде», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Жозе сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2 млн. Вечером 14 января стало известно, что Жозе продолжит карьеру в бразильском клубе «Баия».

Материалы по теме
Официально
«Спартак» объявил об уходе Виллиана Жозе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android