Руслан Литвинов: счастлив, что Виллиан Жозе был у нас в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о бывшем нападающем красно-белых Виллиане Жозе. Об уходе бразильца красно-белые объявили накануне, 14 января.

«Нормально оцениваю период Жозе в «Спартаке». Виллиан — поигравший, опытный футболист. Я счастлив, что он был у нас в команде», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Жозе сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2 млн. Вечером 14 января стало известно, что Жозе продолжит карьеру в бразильском клубе «Баия».