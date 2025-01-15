Лепёхин: в «Зените» никто не будет ждать, пока воспитанники Ананьев и Сорокин проявят себя

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о работе сине-бело-голубых с воспитанниками своей академии.

«Естественно, никто не любит, когда свои воспитанники уходят в другие команды. «Зенит» объективно оценивает возможности Ананьева и Сорокина. На данном этапе в клубе не видят их игроками основного состава. Но никто не будет ждать, пока они проявят себя.

Возможно, «Зенит» имеет право вернуть футболистов потом, если так легко расстаётся с воспитанниками. По каждому игроку был индивидуальный подход, и в других командах предлагают лучшие условия. Мы же понимаем, если одинаковые условия будут от ЦСКА и от «Зенита», парень никуда не уедет из дома и останется в Санкт-Петербурге. Если футболисты решаются на переезд в другой город, значит, их там больше ценят», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.