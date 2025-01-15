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Игроки «Торпедо» вышли из отпуска

Игроки «Торпедо» вышли из отпуска
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Футболисты московского «Торпедо» вернулись из отпуска. Сегодня, 15 января, команда проходит медицинский осмотр. Об этом сообщила пресс-служба автозаводского клуба в социальных сетях.

«Этот день настал: команда вышла из отпуска! Место встречи — клиника спортивной медицины в Лужниках», — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» проведёт зимние сборы в Турции. В первом контрольном матче автозаводцы сыграют с болгарским «Локомотивом» 25 января.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (45).

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