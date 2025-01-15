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Лепёхин: не очень справедливо критиковать «Зенит» за отсутствие воспитанников

Лепёхин: не очень справедливо критиковать «Зенит» за отсутствие воспитанников
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о стратегии сине-бело-голубых, которые делают ставку на иностранных футболистов.

«Безусловно, жду, когда «Зенит» начнёт больше доверять своим воспитанникам. Этого ждут в Питере и в других командах РПЛ. Но это не цель. Чтобы играть воспитанниками питерской школы, нужно заявлять, что клуб будет выступать со своими футболистами. Но тогда задачи спортивного характера уйдут на второй план. В спорте самое важное — результат. Когда «Зенит» шесть раз подряд становится чемпионом страны, не очень справедливо критиковать команду за отсутствие своих воспитанников. Я бы понимал, если бы клуб ничего не выигрывал в чемпионате, а также не было бы своих воспитанников. Давайте тогда пусть хотя бы играют свои», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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