Лепёхин: не очень справедливо критиковать «Зенит» за отсутствие воспитанников

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о стратегии сине-бело-голубых, которые делают ставку на иностранных футболистов.

«Безусловно, жду, когда «Зенит» начнёт больше доверять своим воспитанникам. Этого ждут в Питере и в других командах РПЛ. Но это не цель. Чтобы играть воспитанниками питерской школы, нужно заявлять, что клуб будет выступать со своими футболистами. Но тогда задачи спортивного характера уйдут на второй план. В спорте самое важное — результат. Когда «Зенит» шесть раз подряд становится чемпионом страны, не очень справедливо критиковать команду за отсутствие своих воспитанников. Я бы понимал, если бы клуб ничего не выигрывал в чемпионате, а также не было бы своих воспитанников. Давайте тогда пусть хотя бы играют свои», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.