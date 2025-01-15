Тренер «Челси» Мареска: Джеймс может сравниться с Палмером в исполнении штрафных ударов
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о защитнике Рисе Джеймсе. В матче 21-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2) Джеймс забил со штрафного на 90+5-й минуте.
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Палмер – 13' 1:1 Клюйверт – 50' 1:2 Семеньо – 68' 2:2 Джеймс – 90+5'
«Очень рад за него, он заслужил это после трудного момента. Это также принесло нам очко, так что я рад за него и за нас.
Я так рад за него, что у него был такой момент, и теперь его цель — быть в форме до конца сезона и помогать нам играть так, как мы хотим.
Рис может сравниться с Коулом [Палмером] в исполнении штрафных ударов, потому что он очень хорош. Мы отдали предпочтение Рису, он забил, и мы все счастливы, потому что по крайней мере заработали очко», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».
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