Головин объяснил, почему назвал «Зенит» самым популярным российским клубом в Европе

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин объяснил, почему ранее назвал санкт-петербургский «Зенит» самым популярным российским клубом в Европе.

– Вы ранее говорили, что «Зенит» – самый популярный российский клуб в Европе. Это довольно широко обсуждалось. До сих пор придерживаетесь такого мнения?

– Где бы я ни был, все говорят про «Зенит». Слышу от людей: «Зенит», «Зенит». Конечно, если взять нашу историю, наверное, самый популярный не он. Но я слышу у себя в команде и от каких-то ещё игроков из других клубов во французской лиге – очень многие говорят именно про него. Поэтому так и сказал, — приводит слова Головина «Советский спорт».

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. По состоянию на сегодняшний день монегаски занимают третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 31 очко по результатам 17 матчей.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.