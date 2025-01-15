Александр Горшков: надеюсь, «Зенит» начнёт привлекать больше воспитанников к основе

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о воспитанниках клуба. Ранее стало известно, что нападающий Иван Сорокин перешёл из «Зенита» в московский «Спартак».

«Не знаю, когда «Зенит» начнёт доверять своей молодёжи. Сейчас нет еврокубков, поэтому на уровне руководства должна быть общая идея, чтобы в основу вводить воспитанников. Но на первом плане у «Зенита» результат, поэтому клуб приобретает более мастеровитых футболистов. Надеюсь, «Зенит» когда-нибудь начнёт привлекать воспитанников к основе. В этом сезоне этого точно не произойдёт. 2025 – год столетия клуба. Перед «Зенитом» стоит задача победить во всех турнирах», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.