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Александр Горшков: надеюсь, «Зенит» начнёт привлекать больше воспитанников к основе

Александр Горшков: надеюсь, «Зенит» начнёт привлекать больше воспитанников к основе
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о воспитанниках клуба. Ранее стало известно, что нападающий Иван Сорокин перешёл из «Зенита» в московский «Спартак».

«Не знаю, когда «Зенит» начнёт доверять своей молодёжи. Сейчас нет еврокубков, поэтому на уровне руководства должна быть общая идея, чтобы в основу вводить воспитанников. Но на первом плане у «Зенита» результат, поэтому клуб приобретает более мастеровитых футболистов. Надеюсь, «Зенит» когда-нибудь начнёт привлекать воспитанников к основе. В этом сезоне этого точно не произойдёт. 2025 – год столетия клуба. Перед «Зенитом» стоит задача победить во всех турнирах», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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