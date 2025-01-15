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Хвича Кварацхелия попрощался с Неаполем у мурала Марадоны

Хвича Кварацхелия попрощался с Неаполем у мурала Марадоны
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В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия прощается с Неаполем у мурала Диего Марадоны. Грузинский вингер посетил культовое место перед переходом в «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» полностью согласовал трансфер Хвичи. Сумма сделки составит € 70 млн.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Кварацхелии с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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