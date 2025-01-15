Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов поделился мнением об уходе Джикии из «Спартака»

Черчесов поделился мнением об уходе Джикии из «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об уходе Георгия Джикии из «Спартака». Он считает экс-капитана красно-белых качественным и дисциплинированным игроком, которого можно было бы привести в хорошую форму буквально за месяц.

«Я предполагал, что Джикию не переподпишут. Сейчас нет тех людей, кто это сделал, — Амарала и Абаскаля, а также нет капитана — Джикии. Георгия нет, Соболева нет, за Зиньковского взялись — тоже не будет.

Чтобы уровень игры Джикии не падал, надо было делать определённые действия, в том числе психологические. Не хотелось бы кого-то осуждать. Я тоже был капитаном, как и он. И мне хотелось бы, чтобы к таким вещам подходили взвешенно, а не поверхностно. Такие, как Джикия, на дороге не валяются. Дисциплинированный, непьющий, некурящий. А дисциплинированного игрока привести в форму нужен месяц, не больше, и он будет в порядке», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Материалы по теме
Агент Джикии: если вариант будет, мы договоримся с «Химками», чтобы Георгий пошёл дальше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android