Черчесов поделился мнением об уходе Джикии из «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об уходе Георгия Джикии из «Спартака». Он считает экс-капитана красно-белых качественным и дисциплинированным игроком, которого можно было бы привести в хорошую форму буквально за месяц.

«Я предполагал, что Джикию не переподпишут. Сейчас нет тех людей, кто это сделал, — Амарала и Абаскаля, а также нет капитана — Джикии. Георгия нет, Соболева нет, за Зиньковского взялись — тоже не будет.

Чтобы уровень игры Джикии не падал, надо было делать определённые действия, в том числе психологические. Не хотелось бы кого-то осуждать. Я тоже был капитаном, как и он. И мне хотелось бы, чтобы к таким вещам подходили взвешенно, а не поверхностно. Такие, как Джикия, на дороге не валяются. Дисциплинированный, непьющий, некурящий. А дисциплинированного игрока привести в форму нужен месяц, не больше, и он будет в порядке», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».