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Лунёв: хочу ли видеть в РПЛ игроков уровня Илича? Я бы хотел с Месси и Роналду поиграть!

Лунёв: хочу ли видеть в РПЛ игроков уровня Илича? Я бы хотел с Месси и Роналду поиграть!
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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника Ивана Илича из «Торино» в «Спартак». Он заявил, что хотел бы поиграть против Лионеля Месси и Криштиану Роналду, но настолько высококлассные легионеры не поедут в Российскую Премьер-Лигу в нынешней ситуации.

«Хотел бы я видеть в РПЛ игроков уровня Илича? Я бы хотел с Месси и Роналду поиграть! Вы же понимаете, почему сейчас к нам не едут футболисты такого уровня. Надо здраво оценивать нынешнюю ситуацию. И работать в нынешних условиях», – приводит слова Андрея Лунёва интернет-портал «Советский спорт».

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