УЕФА не будет рассматривать дело по долгу «ПСЖ» перед Мбаппе — L'Equipe

УЕФА не планирует рассматривать дело по долгу французского «ПСЖ» перед нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе, так как не получил все необходимые документы. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Напомним, ранее появилась информация, что парижане могут подвергнуться санкциям со стороны УЕФА в связи с потенциальным нарушением регламента «О лицензировании клубов и финансовой устойчивости», согласно которому клубы, участвующие в еврокубковых турнирах, не должны иметь задолженность перед сотрудниками по состоянию на 15 июля, 15 октября и 15 января по выплатам, причитающимся не позднее 30 июня, 30 сентября и 31 декабря соответственно.

Мбаппе выступает за «Реал» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провёл 27 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал три результативные передачи.