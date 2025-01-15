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Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч Кубка Франции, Доннарумма отсутствует

Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч Кубка Франции, Доннарумма отсутствует
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Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов внесён в заявку команды на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Эспали Сен-Марсель». Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма в заявке отсутствует. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Кубок Франции . 1/16 финала
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Эспали Сен-Марсель
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится сегодня, 15 января. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матвей Сафонов провёл матч 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом». Голкипер отразил два удара в серии послематчевых пенальти. «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счётом 1:1, 4:3 пен.

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