Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч Кубка Франции, Доннарумма отсутствует

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов внесён в заявку команды на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Эспали Сен-Марсель». Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма в заявке отсутствует. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Встреча состоится сегодня, 15 января. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матвей Сафонов провёл матч 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом». Голкипер отразил два удара в серии послематчевых пенальти. «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счётом 1:1, 4:3 пен.