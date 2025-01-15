Экс-тренер Бикфалви Тарханов: Эрика точно можно назвать легендой «Урала»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался по поводу ухода из клуба футболиста Эрика Бикфалви. Румынский игрок выступал за команду с января 2017 года. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

«Я брал Бикфалви в «Урал». Это качественный футболист, но у него уже возраст, было много травм. Если бы не повреждения, он мог бы ещё играть. Бикфалви точно можно назвать легендой «Урала», ведь он провёл в команде восемь лет, сыграл 200 с лишним матчей и много забивал.

Думаю, из него получится хороший тренер в будущем. Но не знаю, будет ли он работать в Румынии или останется в руководстве «Урала». Эрик хорошо знает русский язык, а также это порядочный парень», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.