Станислав Черчесов рассказал, как на него повлиял Юрий Сёмин

Бывший вратарь «Спартака» Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о своём переходе в «Локомотив» в 1988 году. Тогда команду возглавлял Юрий Сёмин, который, по словам Черчесова, оказал значительное влияние на его карьеру. Всего Станислав провёл за железнодорожников 30 матчей, в которых пропустил 29 голов.

«Когда переходил из «Спартака» в «Локомотив», то не думал, что я вернусь, хотел там пользу принести. Юрий Павлович Сёмин — это в моей биографии отдельная история, потому что именно у него я закрепил то, чему в «Спартаке» учился. Я отыграл все 30 матчей без замен. Можно сказать, что «Локомотив» дал мне билетик в будущее. Юрий Павлович принял в этом непосредственное участие. Непростое было время, я ошибался, но он доверял, и не свернули мы с пути», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».